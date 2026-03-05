O acordeonista João Rosa Lino Neto, conhecido como João Farrapo, faleceu nesta quarta-feira (4), aos 76 anos, em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. A causa da morte não foi divulgada.\nDe acordo com a empresa Pax Aliança de Inhumas, o velório de João começou às 19h30 de quarta-feira (4) e segue até esta quinta-feira (5), às 10.\nO sepultamento acontece às 10h, no Cemitério São Judas Tadeu Inhumas.\nJovem morre após sofrer mal súbito e cair de elevador de armazém\nEstudante de colégio militar morta em acidente foi reconhecida pela família pelo capacete\nAluna que morreu em Goiânia era determinada e queria fazer Medicina, diz amiga\nSaudade\nSegundo comentários nas redes sociais, os moradores da cidade afirmam que João Farrapo era um acordeonista reconhecido, que animou por muitos anos folias e festas tradicionais da região.