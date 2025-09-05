Maria Carmelita Fleury, viúva do escritor Bernardo Élis, morreu nessa quinta-feira (4) aos 92 anos. Ela estava internada no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara, em Goiânia. A causa da morte foi uma pneumonia. As informações foram confirmadas ao POPULAR pelo sobrinho de Maria Carmelita, Bento Fleury Curado.\nEm um comunicado em uma rede social, Bento revelou que, por vontade da tia, não haverá velório e nem enterro. O corpo de Maria Carmelita será cremado nesta sexta-feira (5) e as cinzas levadas ao Mausoléu da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro (RJ), onde Bernardo Élis foi sepultado.\nAté hoje, Bernardo Élis é o único goiano que fez parte da Academia Brasileira de Letras. O escritor recebeu várias honrarias e prêmios literários, incluindo o Prêmio Afonso Arinos, da própria instituição.