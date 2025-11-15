Jane Mendes Vieira Sousa, colaboradora e assistente de orientação do Colégio Agostiniano, em Goiânia, morreu nesta sexta-feira (14). Amigos, colegas de profissão e familiares da mulher lamentaram nas redes sociais o falecimento. A Prefeitura de Cezarina publicou uma nota de pesar nas redes sociais e se solidarizou com familiares e amigos de Jane (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nO POPULAR entrou em contato na manhã deste sábado (15) com familiares e amigos de Jane Mendes para saber detalhes e a causa da morte, mas até a última atualização desta matéria não obteve retorno.\nEm nota, a prefeitura de Cezarina lamentou a morte e desejou ‘que as boas lembranças da Jane, tragam força e paz a todos que a conheceram e amavam’.\n-WEBSTORIES: Morre assistente de colégio de Goiânia, e amigos lamentam: 'Vai fazer tanta falta' (1.3337391)