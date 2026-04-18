O cachorro que teve o corpo queimado com gasolina dentro de uma oficina localizada no bairro Sítios de Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (17). Rolley, como era conhecido, esteve internado em estado grave por cerca de uma semana após um mecânico, que foi preso suspeito de maus-tratos qualificado, atear fogo ao corpo do animal.\nO caso aconteceu na quinta-feira (9). O mecânico chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado por meio de habeas corpus. Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo a Polícia Civil, o suspeito alegou que agiu para defender uma criança de 6 anos, que estava acompanhada da mãe e do irmão. Ele afirmou ter interpretado que o cachorro estaria atacando a família e, por isso, jogou gasolina e incendiou o animal.