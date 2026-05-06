Morreu o campeão de karatê Vinícius Ferreira Cunha, de 23 anos, que estava internado em estado grave após bater a moto que dirigia em uma carreta em Ceres, na região central do estado. A morte foi comunicada pela Câmara Municipal da cidade na noite desta terça-feira (5). Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.\nO acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (1º). Conforme o Corpo de Bombeiros, o jovem pilotava uma moto quando colidiu com a traseira do veículo de grande porte que estava estacionado na Avenida Bernardo Sayão, próximo ao Marcus Supermercado.\nAo chegar ao local, os militares encontraram Vinícius inconsciente, com sinais de traumatismo cranioencefálico grave, além de hemorragia e escoriações na região torácica e nos pés.\nCampeão de karatê está em estado grave após acidente com carreta, em Ceres