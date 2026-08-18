O ator e palhaço Carlos Cesare morreu aos 60 anos em São José dos Campos, no domingo (16). Segundo um comunicado publicado em suas redes sociais, a causa da morte se deu por edemas pulmonares, congestão e falência cardíaca.\nAtriz Laura Cardoso morre aos 98 anos\nCriança de 5 anos desaparecida é encontrada morta em tanque de granja em Rio Verde\nMorre aos 51 anos o vereador de Planaltina João do Sindicato\nCesare foi um dos intérpretes de Pablo, um personagem do quadro Qual É a Música, do Programa Silvio Santos, entre os anos 1986, quando tinha 20 anos, e 1990, no SBT.\nDepois que deixou o programa, o artista priorizou sua carreira como palhaço.