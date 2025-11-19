O cerimonialista Valeriano Pinto Coelho Filho morreu nesta terça-feira (18), aos 64 anos, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Valeriano lutava contra problemas de saúde, que foram revelados por ele mesmo em uma publicação nas redes sociais em outubro.\nHoje completo mais uma etapa de vida, olha de todos os anos estes dois últimos, não foram fáceis de enfrentar e seguir, tive uma fratura no fêmur, e logo depois veio o problema nos rins, a hemodiálise que vocês não imaginam o quanto é sofrido, e por último os problemas cardíacos afetados pela hemodiálise”, revelou Valeriano na publicação.\nCantor Jards Macalé morre no Rio aos 82 anos\nMorre assistente de colégio de Goiânia, e amigos lamentam: 'Vai fazer tanta falta'\nMorre irmã da ex-vereadora Gabriela Rodart\nO velório acontece na Funerária São Sebastião na manhã desta quarta-feira (19). Conforme uma nota de pesar publicada em rede social de Valeriano, o sepultamento está marcado para acontecer às 14h no Cemitério São Miguel, na Rua Firmo de Velasco, no setor Central, em Anápolis.