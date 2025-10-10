Josefa Rodrigues Conceição, mãe do padre Geovane Alexandre de Sousa, morreu aos 107 anos em Anápolis, na região central de Goiás. A mãe do sacerdote morreu na manhã da última quarta-feira (8).\nPadre Geovane Alexandre de Sousa, de 73 anos, atua como vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara. Em nota a Diocese de Anápolis lamentou a morte de Josefa Rodrigues e se solidarizou com os familiares e amigos (leia a nota na íntegra abaixo).\nFilha de vereador que morreu em acidente pegou carro dos pais sem autorização para ir fazer as unhas, diz polícia\nProfessor morre após acidente de bicicleta em trilha de Pirenópolis\nMorte do delegado Marco Antônio Morbeck causa comoção\nA causa da morte de dona Josefa Rodrigues Conceição não foi divulgada. A mãe do sacerdote foi velada na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e sepultada no Cemitério Park na tarde desta quinta-feira (9), em Anápolis.