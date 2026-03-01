Uma empresária do ramo da estética de Inhumas identificada como Priscila Lopes Dornelles de Souza faleceu na manhã deste sábado (28). A morte foi confirmada por uma amiga que preferiu não ser identificada, que informou que Priscila amanheceu em casa, sem vida.\nPriscila era proprietária da PD Clinic, em Inhumas, que lamentou a morte de Priscila em uma publicação nas redes sociais. “Para sempre viva em nossos corações. Descanse em paz!”, disse a publicação.\nNos comentários da publicação de Priscila, comentários prestam condolências à empresária. “Deus conforte sua família e que você descanse em paz”, disse uma seguidora.\n“Descanse em paz. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos”, comentou outra pessoa.\nMorre advogado e um dos fundadores do bairro Jardim Nova Esperança\nMorte de professora causa comoção em Jataí