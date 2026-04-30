Emocionada, a esposa de Alex Sandro destacou a dedicação dele em ajudar o próximo. (Arquivo pessoal/ Vanderleia Borges)\nMorreu nesta quarta-feira (29), em Iporá, no oeste goiano, o ex-diretor de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Alex Sandro Julio Rosa, aos 47 anos. Segundo relatou a esposa, Vanderleia Borges, ao POPULAR, Alex era deficiente visual e realizava tratamento dialítico. Emocionada, a esposa de Alex Sandro destacou a dedicação dele em ajudar o próximo. Ela o definiu como uma pessoa maravilhosa, além de um homem "muito inteligente, dinâmico, otimista e proativo".\nFoi um marido carinhoso, prestativo, cuidadoso, um excelente administrador financeiro e burocrático. Ele vivia de bem com a vida e, mesmo com tudo limitado, ele era alegre, engraçado, humorista e cheio de vida', contou Vanderleia Borges.