Morreu o engenheiro e ex-diretor do Departamento de Rodagem de Goiás (Dergo), Edson Araújo. Nas redes sociais, a família do engenheiro publicou nota de pesar e informou data e local do velório e sepultamento. Priscila Carelli, filha de Edson, se despediu do pai expressando o amor por ele.\nMeu pai, meu herói, meu exemplo de amor e integridade. Sou imensamente grata por ter sido sua filha. A saudade será eterna, mas o amor também”, escreveu.\nA causa da morte não foi divulgada. O velório acontece na manhã deste sábado (31) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O sepultamento, segundo informações da família, será às 13h no mesmo local.\nO POPULAR tentou contato às 10h30 deste sábado com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) para solicitar nota de pesar, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.