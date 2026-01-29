Haley Margon Vaz, considerado um importante líder político e educador em Catalão, sendo fundamental no desenvolvimento da cidade. (Reprodução / Instagram Instituto Professor João Margon Vaz)\nMorreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 95 anos, o ex-prefeito de Catalão, ex-deputado federal e uma das principais lideranças políticas da história do município, Haley Margon Vaz. A informação foi confirmada à reportagem por familiares e pelo Instituto Professor João Margon Vaz, entidade idealizada e fundada por ele em 2017. Segundo a filha, Letícia Margon, Haley morreu por insuficiência pulmonar.\nO velório será realizado no Ginásio de Esportes de Catalão, a partir das 5h desta sexta-feira (30). O sepultamento está marcado para 15h, no Cemitério Municipal da cidade.\nMorre, aos 78 anos, Paghetti, ídolo no futebol goiano