O ex-prefeito de Ipameri, Jânio Antônio Carneiro, morreu neste domingo (17), aos 69 anos. A Prefeitura Municipal decretou luto oficial de três dias, que também atuou como vereador e presidente da Câmara Municipal ao longo de mais de quatro décadas de vida pública. A causa da morte ainda não foi divulgada.\nEm nota nas redes sociais, a Prefeitura informou que o velório será realizado na Câmara Municipal da cidade, e manifestou pesar e destacou a trajetória de Carneiro na administração pública e na política local.\nJânio Carneiro deixa um legado marcado pela dedicação, pelo compromisso com o desenvolvimento de Ipameri e pela história política construída durante mais de 40 anos de trajetória”, afirmou.\nMorte de Padre Joaquim Magalhães causa comoção nas redes sociais\nEx-vereador, esposa e filha são os mortos em acidente na GO-215