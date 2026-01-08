Médico Jued Tuma (Reprodução/Instagram de Jued Tuma)\nO ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Goiás (SBEM-GO), o médico Jued Tuma, morreu na última terça-feira (6), aos 65 anos. O órgão publicou uma nota nas redes sociais lamentando o caso. A causa da morte não foi divulgada.\nA publicação da SBEM-GO destacou o legado de Jued e afirmou que ele era um profissional competente, ético e que cuidava de cada paciente de forma ética. "Descanse em paz, Dr. Jued. A sua história seguirá viva entre nós!", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da reportagem).\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) também se manifestou. "Com imenso pesar, o Cremego informa o falecimento do médico endocrinologista Jued Tuma (CRM/GO 4.411). O Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor", divulgou o órgão nas redes sociais.