O ex-presidente do Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata (Corae), Paulo Roberto Massi Pereira, morreu aos 90 anos, nesta quarta-feira (8), em Goiânia. Ele era pai da atual presidente da instituição, Paulene Porta Pereira. A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota publicada nas redes sociais, o perfil oficial do Corae comunicou o falecimento e destacou que Paulo Roberto teve uma trajetória marcante, deixando sua contribuição com compromisso, seriedade e dedicação.\nSeu legado permanece vivo em tudo o que ajudou a construir e em cada vida que foi impactada por seu trabalho", diz trecho da publicação.\nTécnica de enfermagem do Samu morre durante atendimento a ferido em acidente em Bela Vista de Goiás\nMorre Zander Campos da Silva, aos 87 anos\nFilho do ex-deputado Simeyzon morre aos 26 anos