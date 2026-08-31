O ex-presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) Eurípedes Ferreira dos Santos morreu na madrugada desta segunda-feira (31). Conforme comunicado publicado pelo Sindilojas-GO, o velório acontece no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O enterro está previsto para as 16h.\nO Sindilojas-GO lamentou a morte do ex-presidente e se solidarizou com os familiares e amigos, “desejando que encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável”. A causa da morte não foi divulgada.\nNós temos um respeito e uma gratidão enorme por tudo o que o senhor Eurípedes fez pelo varejo goiano, sobretudo pelo Sindilojas-GO. Foi um homem aguerrido, um lojista talentoso e um administrador habilidoso, com uma postura sempre conciliadora e construtiva”, escreveu o sindicato.