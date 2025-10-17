Morreu nesta sexta-feira (17), em Goiânia, a ex-primeira-dama de Itaberaí Lázara Rodrigues Siqueira Costa, aos 77 anos. Ao POPULAR, Fernanda Dias, filha de Lázara, informou que ela teve uma parada cardíaca. O velório está marcado para às 15h e o enterro, para às 19h30, em Itaberaí.\nNas redes sociais, a atual prefeita da cidade, Rita de Cássia (União), lamentou a morte da ex-primeira-dama e afirmou que Lázara era uma pessoa de risada inconfundível, coração, generoso e deixava marcas por onde passava.\nHoje me despeço com muita tristeza de uma mulher à frente do seu tempo, forte, inspiradora e de uma alegria contagiante. Tive a honra de trabalhar com ela quando foi primeira-dama e, mais do que isso, tive o privilégio de chamá-la de amiga. Lázara foi uma mulher admirável, que viveu com intensidade e deixou um legado de amor, amizade e coragem”, escreveu a prefeita.