Médico e ex-prefeito de Iporá, Ezio Gomes (Reprodução / Instagram)\nMorreu, aos 82 anos, o médico e ex-prefeito de Iporá, Ezio Gomes, nesta sexta-feira (19). O político também atuou como deputado estadual e agropecuarista. Ao POPULAR, a família informou que o político teve um acidente vascular cerebral (AVC) há dois anos, e desde então foi acometido por complicações da doença, vindo a morrer em casa, em Iporá, no oeste goiano.\nNascido em 3 de abril de 1943, em Cachoeira de Goiás, Ezio Gomes se formou em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1969. Atuou como médico em Iporá, onde também foi fundador do Hospital-Maternidade São Paulo, na cidade, desde 1967, além de exercer atividades como agropecuarista.\nNa vida política, foi vice-prefeito eleito de Iporá entre 1976 e 1980, e assumiu a gestão do município de 1980 a 1982, após o falecimento do então prefeito Pedro Gonçalves Filho.