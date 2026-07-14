Vicência Bretas Tahan ao lado do monumento da mãe Cora Coralina (Lázaro Ribeiro)\nMorreu na tarde desta terça-feira (14) Vicência Bretas Tahan, aos 97 anos, filha da poetisa goiana Cora Coralina. O Museu Casa de Cora Coralina, da cidade de Goiás, mencionou nas redes sociais que sua partida “encerra um capítulo da história da família”, mas que sua memória permanecerá viva junto ao legado que ajudou a preservar.\nVicência deixa os filhos Rubio, Célia, Ana Maria e Carlos Magno, além de netos, familiares e amigos. As informações sobre a causa da morte e o velório não foram divulgadas. O sepultamento será realizado em São Paulo, em uma cerimônia fechada à família, conforme o comunicado.\nEla nasceu em 24 de setembro de 1928 e era a filha caçula de Cora Coralina. Escritora e biógrafa da mãe, publicou o livro “Cora Coragem, Cora Poesia”, lançado originalmente em 1989.