-Vídeo (1.3385880)\nMorreu na noite desta sexta-feira (13) a filha do cantor Amado Batista. Nas redes sociais, o cantor prestou homenagens a Lorena Batista, de 46 anos, que lutava contra um câncer nas vias biliares. Em homenagem a filha, Amado Batista escreveu que Lorena lutou todos os dias de sua vida com 'bravura e nunca perdeu a doçura' (veja a homenagem completa ao final desta reportagem).\nEla lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada", escreveu o cantor.\nLorena Alves Batista estava internada no Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia. À repórter Eliane Barros,do g1 Goiás, Bruno Henrique Batista, irmão de Lorena, informou que o velório será na capital e o sepultamento acontecerá às 14h.