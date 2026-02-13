Thales Machado e os dois filhos, durante uma partida de futebol (Reprodução/Redes sociais)\nMorreu, na tarde desta sexta-feira (13), o filho mais novo do ex-secretário de Governo da prefeitura de Itumbiara, Thales Machado. O menino Benício Araújo, de 8 anos, estava internado na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos desde quinta-feira (12), após ter sido baleado pelo pai.\nO corpo de Benício será velado na casa do prefeito, a partir das 7 horas da manhã deste sábado (14), assim como foi o velório de Miguel. O horário do sepultamento ainda vai ser definido, mas ele será enterrado no cemitério Avenida da Saudade.\nThales também matou o filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e se suicidou em seguida.\nA informação foi confirmada pelo delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, Felipe Sala. Segundo ele, o Instituto Médico Legal (IML) do município foi recolher o corpo. O laudo sobre as mortes dos três deve ficar pronto na próxima semana.