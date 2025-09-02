A freira franciscana Joselina Alves Ferreira morreu aos 91 anos em Goiânia, a causa da morte não foi divulgada. A religiosa pertencia a congregação das Franciscanas da Ação Pastoral, entidade mantenedora do Colégio Santa Clara, no bairro de Campinas.\nIrmã Joselina nasceu em 24 de janeiro de 1934 e, atualmente, pertencia à Fraternidade Santa Clara, em Goiânia. O velório da religiosa será realizado na Capela do Colégio Santa Clara e o sepultamento acontecerá às 18h no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.\nMorre o pediatra Warley Rodrigues e Silva, aos 75 anos\nMulher morre após ser atropelada por motorista bêbada ao voltar da igreja, diz sobrinha\nMorte de engenheiro em lago gera comoção: 'estava no lugar que amava, com as pessoas que amava', diz amiga\nNo comunicado divulgando a morte da irmã Joselina Alves, a congregação das Franciscanas da Ação Pastoral agradeceu a Deus pelo dom da vida da religiosa que deixou um “legado de amor e doação na Vida Religiosa Consagrada”.