Guto Graça Mello, diretor e produtor musical, morreu hoje, aos 78 anos, no Rio de Janeiro.\nA causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa, a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.\nGuto Graça Mello produziu mais de 500 discos, entre eles discos de Rita Lee e Roberto Carlos. Também criou a trilha sonora do Fantástico e outras músicas que marcaram a história da TV brasileira.\nFilho dos atores Stella e Octávio Graça Mello, ele cresceu cercado por rádio e televisão e trocou a arquitetura pela música. Depois de trancar o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passou a estudar violão e se inscreveu na escola de música ProArte.\nGerente do restaurante Panela Mágica morre em Goiânia\nMorre Alex Zanardi, campeão paralímpico e ex-piloto de F1, aos 59 anos\nMorre Ridoval Chiareloto, empresário e ex-secretário de Indústria de Goiás