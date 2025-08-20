A idosa Mariana Machado Cirqueira Vale, de 85 anos, que estava desparecida, em Anápolis, no centro goiano, morreu após ser encontrada em uma mata, na tarde desta terça-feira (19). Mariana foi encontrada já debilitada pelos familiares, que estavam realizando buscas na região.\nA idosa estava desaparecida desde a última quinta-feira (14). À reportagem, Francimara Vale, neta de Mariana, contou que quando a encontraram, ela tinha sido atacada por um enxame e teria levado mais de 100 picadas de abelhas.\nEla estava coberta de abelhas, foram mais de 100 picadas. Estava desacordada, mas com sinais de vida.”\nA neta de Mariana conta ainda que a idosa estava debilitada e as abelhas ajudaram na causa da morte, constatadas como choque anafilático e infarto, segundo ela.\nIdosa com alzheimer desaparece após sair de casa sozinha, em Anápolis