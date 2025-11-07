Morreu nesta quinta-feira (6) Bruna Lopes, irmã da ex-vereadora Gabriela Rodart. Ela tinha 32 anos e foi enterrada nesta sexta-feira (7), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada.\nNas redes sociais, Gabriela Rodart publicou uma homenagem para irmã e afirmou que “a vida é um grande encontro, tristemente marcada por despedida repentina e dolorosa”.\nSinto muito por você ir embora tão cedo. Que Deus te receba na morada celeste e conceda dias longos na eternidade. A-deus, irmã!”, escreveu a ex-vereadora.\nMorre Pedro Papiri, símbolo da cultura quilombola em Santa Cruz de Goiás\nAdvogado e ex-presidente do Vila, Zanderlan Campos morre em Goiás\nMorre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina\n-Publicação (1.3333898)\nFamiliares e amigos também lamentaram a morte de Bruna que foi descrita como uma pessoa incrível, amorosa e alegre. “Eu sempre brincava que era minha terapeuta. Com toda certeza está com Jesus agora, oro para que a família seja consolada da dor que é perder alguém tão incrível!", escreveu uma amiga.