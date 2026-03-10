Isadora Cristina de Oliveira, de 11 anos e Artur Henrique, de 4 anos (Arquivo pessoal/Leticia Silva)\nA menina Isadora Cristina de Oliveira, de 11 anos, morreu nesta terça-feira (10) após ficar internada em estado grave por causa de um acidente envolvendo o carro da família e um caminhão na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. Ela era irmã de Artur Henrique Oliveira, de 4 anos, que morreu ainda a caminho do hospital após o acidente.\nIsadora havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica em estado grave desde o acidente. A morte foi confirmada pelo hospital e também por familiares da vítima.\nSegundo a tia das crianças, Letícia Silva, de 29 anos, Isadora era uma menina carinhosa e dedicada. “Era uma menina amorosa, carinhosa, estudiosa e gostava de louvar”, relatou.