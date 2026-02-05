Morreu na tarde de quarta-feira (4) a Irmã Ruth Berry, fundadora do Instituto San Damiano — entidade de educação localizada no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A causa da morte não foi divulgada.\nEm comunicado, a Arquidiocese de Goiânia informou que Irmã Ruth atuou por mais de 70 anos em sua circunscrição e na Diocese de Jataí. Uma paróquia desse município também prestou homenagens à religiosa.\nO Instituto San Damiano publicou no Instagram que, nesta quinta-feira (5), as aulas foram suspensas.\nMorre um dos fundadores de Alvorada do Norte\nVereador de Quirinópolis morre em acidente após carro bater em poste\nMorte de político causa comoção nas redes sociais\nA Paróquia Cristo Rei, do Parque Atheneu, em Goiânia, divulgou uma nota lamentando a perda. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Fundadora da Congregação da Ordem Terceira de São Francisco de Maria Imaculada no Brasil, nossa querida Ir. Ruth Berry”, cita trecho do comunicado (veja a íntegra ao final desta reportagem).