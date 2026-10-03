Morreu na manhã deste sábado (3) o desembargador aposentado Jamil Pereira de Macedo, que presidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) no biênio 2005/2006. O tribunal lamentou a perda do magistrado e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas. A causa da morte não foi divulgada.\nConforme o TJGO, o velório acontece a partir das 18h30, e o sepultamento será realizado às 20h, no Jardim das Palmeiras, na capital.\nA morte de Jamil foi lamentada pelo atual presidente do TJGO, o desembargador Leandro Crispim. “Fica a tristeza da despedida, mas fica também a gratidão por tudo o que fez por esta Casa e pelas pessoas que passaram por ela. À família, deixo meu carinho e minha solidariedade”, disse, por meio de nota.\nMorte do deputado Amilton Filho: veja o que se sabe sobre o acidente