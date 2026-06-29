O professor de tênis Jorge Ordaz, conhecido como Jorge Cubano, morreu aos 72 anos após complicações de uma leucemia, segundo Gustavo Veiga Jardim, também professor de tênis, amigo e ex-aluno de Jorge. Ordaz foi um dos grandes nomes do tênis e marcou gerações de atletas em Goiás, ressaltou o Country Clube, onde ele atuava, nas redes sociais.\nEle era um cara reconhecido no Brasil inteiro pela qualidade técnica dele como treinador. Teve os melhores jogadores de tênis de Goiás. Era um cara muito conhecido, muito respeitado no Brasil, no tênis do Brasil”, contou Gustavo.\nJorge era radicado em Goiânia há 30 anos e morreu poucos dias após o diagnóstico de leucemia aguda na última terça-feira (23). De acordo com o Country Clube, ele esteve presente nas quadras, ensinando mais do que golpes, técnicas e estratégias do esporte. Ele ensinou sobre dedicação, disciplina, respeito, humildade e a importância de sempre buscar evolução.