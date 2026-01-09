A jovem Kamila Giovanna Ferreira, de 26 anos, que estava internada após sofrer um acidente de trânsito em Anápolis, morreu nesta quinta-feira (8) no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). A morte foi confirmada pelo Heana em nota enviada ao POPULAR.\nKamila se envolveu em um acidente no cruzamento das ruas Alberto Torres e Itaúçu, na Vila Jaiara, em Anápolis, no dia 26 de dezembro. A jovem conduzia uma Honda Biz quando foi atingida por um Fiat Fiorino que avançou a sinalização horizontal de “PARE” e atingiu em cheio a motociclista.\nAo POPULAR, o delegado Manoel Vanderic, responsável pelo caso, disse que o acidente está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito.\nAs imagens foram coletadas, e como a jovem não morreu no local, não foi realizada a perícia de local de crime. Então, agora será realizada uma reprodução simulada após a finalização do laudo. Ouvimos testemunhas, foi instaurado um inquérito e o autor não foi preso em flagrante, por conta dos requisitos legais”, disse o investigador.