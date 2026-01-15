Thais Helena Felício, de 25 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) após ficar quase 50 dias internada no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia. A jovem estava na unidade hospitalar após sofrer um acidente grave de moto, em Catalão, no sul do Estado.\nO acidente aconteceu em 28 de novembro de 2025, na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, no Setor Central. De acordo com a Polícia Civil, ela saiu de um estabelecimento, e, durante o trajeto, bateu a moto numa placa de sinalização de trânsito.\nEla foi socorrida no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Catalão. Devido ao estado de saúde e a necessidade de cuidados especializados, Thais foi transferida ao Hugo, onde permaneceu internada.\nAo POPULAR, uma amiga próxima a jovem disse que às 19h30 de quarta-feira (14), várias pessoas se reuniram em oração a favor dela, mas que “de madrugada, veio a notícia” da morte.