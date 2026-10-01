-Vídeo Lito Sousa (1.3449391)\nO piloto e influenciador Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, 59, do canal Aviões e Músicas no Youtube, morreu nesta quinta-feira (1º). Ele tinha a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), diagnóstico que divulgou nas redes sociais no dia 21 de agosto. Ele estava na UTI do Einstein Hospital Israelita, onde estava internado desde a última terça do dia 8 de setembro por complicações da própria doença.\nNo dia 14 de setembro, a esposa dele, Mila Seidl, disse nas redes sociais que ele recebeu uma substância experimental para a doença de Creutzfeldt-Jakob. "Precisamos de torcida e orações. Nas próximas seis semanas teremos um comparativo de amostra e da evolução do caso", afirmou em um vídeo publicado no canal do YouTube (assista acima).\nInfluenciador Lito Sousa estava na UTI do Einstein Hospital Israelita (Reprodução/YouTube Aviões e Músicas)