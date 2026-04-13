Luiz Cesarino da Rosa foi um dos fundadores da Associação de Carros Antigos de Caldas Novas e era referência no meio antigomobilista da cidade. (Reprodução / Facebook)\nLuiz Cesarino da Rosa, um dos pioneiros da Associação de Carros Antigos de Caldas Novas, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (13), em casa, no município da região Sul de Goiás. Ele era conhecido entre amigos e entusiastas do antigomobilismo pela atuação ativa no meio e pela paixão por veículos antigos.\nO POPULAR tentou contato com familiares, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria para confirmar a causa da morte, bem como informações sobre velório e enterro.\nSegundo informações da Prefeitura de Caldas Novas, Luiz foi encontrado já sem vida por uma funcionária que chegou à residência para realizar a limpeza, por volta das 7h. Ainda de acordo com a prefeitura, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde aguarda a chegada de familiares para definição dos procedimentos. A expectativa é que o corpo seja levado para Brasília, onde reside a família.