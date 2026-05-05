A mulher de 56 anos que foi atingida pelas chamas após tentar impedir que o filho incendiasse uma motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar em Domingos Martins, no Espírito Santo, morreu. A informação foi divulgada pela TV Globo.\nSilvia de Oliveira estava internada em estado grave desde o dia 28 de abril, em um hospital da Serra, na Grande Vitória. A mulher havia sofrido queimaduras graves no rosto e nos braços.\nO filho dela ateou fogo na própria moto durante uma fiscalização de trânsito. A mãe tentou impedir a ação, mas acabou sendo atingida pelas chamas.\nO motociclista foi abordado, segundo a polícia, porque a moto estava sem placa de identificação. Ainda de acordo com a corporação, após ser informado das medidas administrativas e da retenção do veículo, o condutor passou a demonstrar comportamento agressivo e deixou o local.