Iraci Conceição era natura da Paraíba e vivia há mais de 50 anos em Goiás (Reprodução/Instagram Marcus Henri e Celma Arruda)
A mãe da vereadora Celma Arruda (União), Iraci Antônia da Conceição, de 81 anos, morreu no domingo (26). Ao POPULAR, um amigo da família, Cláudio Lísias, contou que ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Pela rede social, a vereadora fez um comunicado e homenageou a mãe.
Hoje nos despedimos da nossa matriarca. Uma mulher guerreira, forte e cheia de vida. Ela enfrentou cada desafio com coragem e fé. Com um sorriso no rosto e o coração aberto para cuidar de quem amava", publicou Arruda.
O neto de Iraci, filho da vereadora, Marcus Henri, narrou em uma postagem um pouco da história da avó. Ele lembra que ela nasceu na Paraíba e, em 1973, decidiu recomeçar a vida em Goiás, aos 29 anos. Iraci teve 10 filhos, sendo nove sobreviventes.