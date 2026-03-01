Adson Batista e a mãe, Ivanilde Batista (Reprodução/Assessoria Atlético Goianiense)\nMorreu Ivanilde Lourenço de Castro Batista, mãe do presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. A notícia foi divulgada na manhã deste domingo (1°) nas redes sociais do time. A causa da morte não foi divulgada.\nNo comunicado, o Atlético descreveu Ivanilde como uma mulher de força, amor e coragem. Além disso, a idosa acompanhou de perto o trabalho de Adson e prestigiou momentos importantes do time goiano nos gramados (leia a nota na íntegra ao final do texto).\nAinda não há informações sobre o velório e enterro.\nMorre empresária do ramo de estética, em Inhumas\nAtor e diretor Dennis Carvalho morre no Rio\nMorte de professora causa comoção em Jataí\nNota de pesar do Atlético-GO\nO Atlético Goianiense lamenta profundamente o falecimento de Ivanilde Batista, mãe do presidente Adson Batista.