João Pedro Amorim, de nove anos, sofreu ataque de abelhas em Catalão (Arquivo pessoal/ Rebeca Amorim)\nJoão Pedro Amorim estava internado no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC) depois de ser picado por abelhas da cabeça aos pés. O menino de nove anos não resistiu ao tratamento e teve uma insuficiência renal aguda e falência total dos órgãos. A morte foi confirmada pela família.\nRebeca Amorim, mãe de João Pedro, publicou uma foto em homenagem ao filho, que faleceu nesta segunda-feira (24). “Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso, João Pedro. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações”.\nO velório de João Pedro aconteceu na manhã desta terça-feira, no cemitério Paz Universal, em Catalão, na região sudeste do estado.\nAo POPULAR, a família informou que João Pedro ficou em tratamento durante 12 dias, mas teve complicações. Ele chegou a ser entubado e precisou fazer hemodiálise porque as picadas de abelha afetaram o funcionamento de seus rins.