Célia Barbosa Mendonça, mulher do coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Antônio Barbosa Filho, faleceu em Palmas, no Tocantins, na noite desta quarta-feira (18). A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota publicada pela Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a instituição manifestou profundo pesar pelo falecimento e ressaltou que ela será sempre lembrada pelo carinho, dedicação à família e pelos valores que deixou como legado (Confira a nota completa ao final da matéria).\nNas redes sociais, o comandante-geral da PM, Márcio Barbosa Mendonça, filho de Célia, compartilhou que o velório acontece nesta quinta-feira (19), no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Monte do Carmo, em Palmas.\nJá na sexta-feira (20), seu corpo será traslado apra Presidente Kennedy , onde será velado na Câmara Municipal, das 7h às 10h.