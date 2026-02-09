Emilli Vitória Guimarães Lopes, 23 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após ter o corpo queimado dentro de casa, morreu neste domingo (8). O caso aconteceu na última quarta-feira (28) em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a família de Emilli Vitória, o suspeito do crime é o companheiro da vítima, Raffael Castro da Silva.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. E que a PC já instaurou Inquérito Policial (IP) com a tipificação de feminicídio para apurar os fatos. As investigações seguem em andamento.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.