O professor Nestor Pereira da Mota morreu na madrugada desta segunda-feira (29), em Goiânia, aos 86 anos. Conhecido como 'Gandhi do Cerrado', ele foi precursor da ioga no Centro-Oeste brasileiro. Ele morreu vítima de insuficiência respiratória após contrair uma pneumonia, de acordo coma a jornalista Dalvina Nogueira, que escreveu a biografia dele.\nO velório está previsto para ocorrer na terça-feira (30), no Cemitério Parque Memorial. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.\nO professor deixa a esposa Lyra Galvão e Silva Mota e os filhos Alano Mota e Nestor Filho, além de quatro netos.\nTrajetória\nSegundo a jornalista Dalvina Nogueira, que escreveu a biografia de Nestor com colaboração de Carla Lacerda, ele nasceu em 26 de fevereiro de 1940, em Porto Nacional, no Tocantins.\nEle se formou em Educação Física e depois cursou dois anos de Filosofia pelo Instituto de Formação Teológica de São Paulo. Durante a ditadura, foi preso político no Presídio Tiradentes, local onde praticou yoga e compartilhou cela com o Frei Tito Alencar, colegas nos tempos de seminário. Foi do religioso que recebeu o apelido de Gandhi do Cerrado.