Morreu na manhã desta quarta-feira (17), aos 62 anos, o advogado e ex-prefeito de São Francisco de Goiás, Wilhiam Stival de Faria. Ele administrou o município por um curto período, de 1º de janeiro a maio de 2005, deixando, segundo familiares e moradores, uma trajetória marcada pela dedicação à vida pública e ao exercício da advocacia. Wilhiam deixa a esposa e três filhos.\nApesar do pouco tempo à frente do Executivo municipal, sua atuação política foi lembrada como intensa e produtiva. Em apenas cinco meses de mandato, Wilhiam Stival se destacou pelo trabalho realizado em prol do município, conquistando reconhecimento na comunidade local.\nDe acordo com Edson França, ao POPULAR, o advogado enquanto prefeito, se dedicou à função de buscou melhorar o bem comum.\nFoi um político que em sua época contribuiu com o município e isso não podemos negar", conta.