O advogado Divino Teófilo da Silva, de 66 anos, conhecido como Karu, morreu nesta segunda-feira (30), em Pilar de Goiás, no centro do estado. A informação foi confirmada pela prefeitura. A causa da morte, assim como detalhes sobre velório e sepultamento, não foram divulgados.\nNossas sinceras condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável. Que encontrem conforto e força neste momento de dor”, lamentou a administração municipal.\nEm nota, a Câmara Municipal também manifestou pesar e destacou a trajetória de Karu, o descrevendo como um “cidadão exemplar e grande pilarense que marcou nossa comunidade com sua atuação séria, ética e sempre dedicada ao bem comum”.\nMorre Amado Olímpio Rosa, ex-prefeito e ex-vereador de Mara Rosa, aos 94 anos\nMorte de estudante de odontologia após infarto gera comoção em Iporá