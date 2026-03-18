Morreu nesta quarta-feira (18) o empresário Armando Matheus, em Aragoiânia, na Região Metropolitana da capital. Nas redes sociais a prefeitura da cidade compartilhou uma nota de pesar. Segundo o informativo o empresário era proprietário do Supermercado Bom Jesus, na cidade.\nA causa da morte, horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgados. Em nota, a Prefeitura de Aragoiânia lamentou a morte e desejou conforto aos familiares.\nÉ com profundo pesar que informamos o falecimento do Sr. Armando (proprietário do Supermercado Bom Jesus). Que sua memória viva em nossos corações e que Deus conforte os familiares”, diz a publicação.\nProfessora morre de câncer em Morrinhos\nMorre filha do cantor Amado Batista\nMorre o fazendeiro João Lobo Neto\nWaldir da Fokus, prefeito da cidade, também lamentou a morte do empresário e publicou a mesma nota de pesar em sua rede social.