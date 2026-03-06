O empresário anapolino Humberto El Zayek, que atuou por décadas nos setores de comunicação e transporte em Anápolis, morreu nesta sexta-feira (6), aos 64 anos. Ele chegou a ocupar cargos de direção na Urban (Mobilidade Urbana de Anápolis) e na TV Anhanguera Anápolis, antiga TV Tocantins.\nAlém da atuação na televisão, ele também trabalhou por aproximadamente oito anos na Urban, concessionária responsável pelo transporte coletivo da cidade. Humberto ainda teve passagem pelo Canal 14, outra emissora local.\nEm entrevista ao O POPULAR, o filho do empresário, Arthur Zayek, relembrou a trajetória profissional do pai e destacou a forma como ele tratava as pessoas ao seu redor.\nMorre pai do prefeito de São Miguel do Passa Quatro\nMorre o desembargador aposentado do TJ-GO Eudélcio Machado Fagundes\nPublicitário que morreu em Goiânia era referência da animação em Goiás e apaixonado por cinema, dizem amigos