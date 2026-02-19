Morreu nesta quarta-feira (18) o empresário João Geraldo Lopes da Costa, fundador da rede de supermercados Big Box e ex-presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), aos 64 anos, em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. A causa da morte não foi divulgada.\nO POPULAR tentou contato com familiares para confirmar a causa do falecimento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nO velório está sendo realizado nesta quinta-feira (19), na Pax do Brasil, em frente ao Cemitério Santana em Inhumas, onde ocorrerá também o sepultamento, às 17h, segundo informações da funerária.\nMorre 'Seu Boinha', pai de influenciador que passou por cirurgia para retirada de parte do crânio\nPeão morre após ser pisoteado por boi, em Iporá\nMenina de 9 anos morre após cair e ficar presa embaixo de pedra em cachoeira de Pirenópolis, diz hospital