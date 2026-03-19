O escritor e entusiasta da cultura goiana Paulo Roberto Pazz, que portava a 16ª cadeira na Academia Catalana de Letras (ACL) desde 2013, morreu aos 62 anos, na noite desta quarta-feira (18), em Goiânia. Conhecido por sua sensibilidade ao retratar o cotidiano e por seu envolvimento ativo na cena literária, Pazz deixa um legado de dedicação às letras e ao pensamento crítico. Além da literatura, também atuava como 'contador de causos', cantor e servidor da rede estadual de Educação de Goiás (Seduc).\nAo POPULAR, Ulisses Rocha Filho, presidente da ACL, contou que a notícia do falecimento do estimável amigo 'chegou do jeito que o Paulo contava como chegam as ausências definitivas: sem pedir licença, atravessando o dia com um peso que nenhuma palavra consegue aliviar completamente'.\nEle publicou várias antologias de contos, três livros de poesia e dois livros infantojuvenis. Estava preparando, juntamente comigo, um livro de crônicas sobre a cidade de Catalão', contou Ulisses Rocha.