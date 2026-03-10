-Morre o ex-conselheiro (1.3384115)\nO cenário político e jurídico de Goiás amanheceu em luto nesta terça-feira (10) com a confirmação do falecimento de Línio Ribeiro de Paiva, aos 89 anos. Ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), Línio dedicou décadas à fiscalização e ao aprimoramento da gestão pública, tendo presidido a Corte até sua aposentadoria. Sua trajetória política também incluiu passagens como vereador de Goiânia (1977-1979) e deputado estadual durante a 9ª Legislatura (1979-1983), período em que se destacou como líder da bancada do MDB.\nLínio de Paiva foi figura central na consolidação do TCM-GO, destacando-se pelo perfil técnico e pela postura conciliadora. Em nota enviada ao POPULAR, a assessoria do Tribunal de Contas lamentou o falecimento do ex-presidente. 'Em nome do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), o presidente Joaquim de Castro manifesta pesar pelo falecimento, ocorrido nesta segunda-feira', diz parte do comunicado (veja a nota completa no final da matéria).