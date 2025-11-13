Morreu nesta quarta-feira (12), aos 74 anos, o ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, José Escobar Cavalcante. O ex-vereador estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde o dia 3 de novembro. Segundo uma nota da unidade, enviada AO POPULAR nesta quinta-feira (13), Escobar deu entrada no hospital relatando dor torácica (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nÀ reportagem, a assessoria da Câmara de Anápolis relatou que as atividades desta quinta foram canceladas para receber o velório do ex-presidente no Plenário Teotônio Vilela. Nas redes sociais, o órgão divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento (veja a nota completa ao final da matéria).\nNeste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seus ideais e lutas por uma sociedade mais justa”, escreveu.