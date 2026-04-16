O ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Arsênio do Prado Guimarães, morreu aos 81 anos. A entidade publicou nas redes sociais a informação da morte do ex-dirigente e se solidarizou com familiares e amigos.\nNo comunicado, o sindicato afirmou que Arsênio deixa “um legado de compromisso, respeito e relevantes contribuições ao setor”. A entidade destacou ainda a atuação dele à frente da instituição e a dedicação ao fortalecimento do agro no município.\nEmpresário morto a tiros na porta de loja tinha dívida de cerca de R$ 300 mil com o suspeito do crime, segundo a polícia\nRadialista Armindo de Oliveira é lembrado por amigos pela generosidade e dedicação ao rádio: 'Inspiração'\nEmpresário do ramo de calçados morre em Goiânia\nArsênio morreu na terça-feira (14). A causa da morte não foi divulgada. Ainda na nota, o sindicato manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Hoje nos despedimos de uma grande liderança do agro”, cita o texto divulgado pela entidade.