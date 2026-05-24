Morreu neste domingo (24) o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), desembargador aposentado Joaquim Henrique de Sá, aos 92 anos. O órgão descreveu que a trajetória de Joaquim “marcou a história administrativa do Tribunal”. A causa da morte não foi divulgada.\nO velório foi realizado no Fórum José Joaquim de Sá, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. O local leva o nome do pai dele, segundo a família. O sepultamento está previsto para às 18 horas, no Cemitério São Miguel Arcanjo, também em Pirenópolis.\nDe acordo com informações da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego), Joaquim era natural de Pirenópolis e nasceu em 7 de junho de 1933. Se formou em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e ingressou na magistratura no ano de 1950, quando atuou por diversas comarcas do interior do estado.